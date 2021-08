Mario Draghi agli italiani | Vaccinatevi e rispettate le regole

Advertising

davidallegranti : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, ha rimesso nelle mani del Presidente del Consiglio… - fattoquotidiano : SCIVOLONE ANAS Sarà vero che Mario Draghi, già poco propenso ad ascoltare i partiti, non discute le nomine con la p… - LegaSalvini : ++ ?? L’INTERVISTA DI MATTEO SALVINI AL CORRIERE ++ «Per noi era importante non rovinare le ferie. No ai ristorator… - Paba6720 : RT @AxiaFel: Indurre una persona a compiere un atto contro la sua volontà minacciando la sua quotidianità, il suo rapporto con la famiglia,… - deveraunseraunn : Il pericoloso turboneoliberista eccetera eccetera Mario Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole'. Lo ha detto il premierin un saluto informale ai cronisti a Palazzo Chigi, nel giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo del green pass per alcune attività (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE )."Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera continuino ad andare meglio, ma perchè continuino ad andare bene dico a tutti gli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole".nel corso di un incontro con la stampa, a palazzo Chigi, in vista della pausa estiva di due settimane che il governo prenderà ha voluto lanciare un messaggio al paese."Non voglio ..."Vaccinatevi e rispettate le regole" è l'appello lanciato dal premier Mario Draghi agli italiani prima della pausa estiva. "Le cose per l’economia italiana ...Roma, 6 ago. (LaPresse) - "Il governo vive perché c'è il parlamento che lo fa vivere e legifera. L'orizzonte è nelle mani del parlamento, non posso esprimere ...