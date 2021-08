Marija Judina | la pianista ribelle che commosse Stalin

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 agosto 2021) 1996-2021: due generazioni di donne a confronto guarda le foto Mosca, una fredda notte del 1944. Da tre anni la guerra contro la Germania nazista infuria, sulla capitale piovono bombe. Stremata e spaventata la popolazione fatica a dormire, si attacca alla radio per ascoltare le notizie dal fronte, per venir consolata dalle grandi pagine della classica mandate in diretta fino all’alba. Ed è in una di quelle ...