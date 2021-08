Marcianise | ladri in azione mentre i proprietari sono in vacanza | svaligiata villetta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise ladri

CasertaCE

- Intercettati dai carabinieridanno luogo ad un rocambolesco inseguimento e si scontrano contro un'altra vettura prima di essere bloccati. Alla fine i carabinieri della sezione ...... durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare a, all'altezza dello ... un sottoprodotto di nichel e platino, su cui, già da diverso tempo, i, ma anche le ...MACIANISE – Banda in azione nel rione San Giuliano a Marcianise. Il raid è scattato nella notte appena trascorsa all’angolo tra via Clanio e via Isonzo. Stando a quanto emerso sembrerebbe che i bandit ...CASERTA – Emergono i dettagli dell’incredibile incidente avvenuto nella serata tra sabato e domenica a via Paul Harris, a Caserta, nella zona Saint Gobain, tratto di confine tra la città capoluogo e i ...