Marcia 20 km | arriva anche l' ottavo oro | Antonella Palmisano trionfa nel giorno del suo compleanno Ecco chi è

(Di venerdì 6 agosto 2021)oro per l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020 e quarto - record assoluto - per l'atletica .ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km diai Giochi di Tokyo 2020 nel...

Advertising

Coninews : LA MARCIA TRIONFALE DI ANTONELLA! ???????? L'ottavo sigillo dell'#ItaliaTeam arriva ancora da Sapporo! Antonella… - gaiacastoldi : RT @Coninews: LA MARCIA TRIONFALE DI ANTONELLA! ???????? L'ottavo sigillo dell'#ItaliaTeam arriva ancora da Sapporo! Antonella #Palmisano è me… - isyourlovenouf : RT @Coninews: LA MARCIA TRIONFALE DI ANTONELLA! ???????? L'ottavo sigillo dell'#ItaliaTeam arriva ancora da Sapporo! Antonella #Palmisano è me… - giuseppeflagex : RT @Coninews: LA MARCIA TRIONFALE DI ANTONELLA! ???????? L'ottavo sigillo dell'#ItaliaTeam arriva ancora da Sapporo! Antonella #Palmisano è me… - MariaPiaRagosa : RT @Coninews: LA MARCIA TRIONFALE DI ANTONELLA! ???????? L'ottavo sigillo dell'#ItaliaTeam arriva ancora da Sapporo! Antonella #Palmisano è me… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia arriva

L'Italia vuole proseguire nel suo momento magico alle Olimpiadi di Tokyo e la gioiadi nuovo dalla20km al femminile, che Antonella Palmisano domina per gran parte della gara, ...... la finanziera Antonella riscrive la storia dellamondiale e porta in doppia cifra il numero ... Il successocinque chilometri più tardi quando Antonella taglia il traguardo nel crono di ...Una medaglia storica, dunque, la prima della marcia femminile italiana, che per Antonella Palmisano arriva nel giorno del suo 30esimo compleanno. Un bel regalo! Ma chi è la marciatrice azzurra? Puglie ...Arriva la quarta medaglia d’oro per l’atletica alle Olimpiadi di Tokyo: mai così tante nella storia della disciplina azzurra, staccate le edizioni di Mosca 1980 e Los Angeles 1984 Salgono a 8 le medag ...