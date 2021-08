Mara Venier svela il trucco: ecco perchè vanno tutti da Barbara D’Urso (Di venerdì 6 agosto 2021) Mara Venier torna a parlare in pubblico dopo la brutta disavventura dello scorso maggio e rivela un particolare molto importante Lo scorso giugno la regina del pomeriggio domenicale di Rai 1, Mara Venier, è stata vittima di una brutta disavventura. Dopo essersi recata dal proprio dentista di fiducia per un intervento odontoiatrico é stata costretta, dopo una sorta di rigetto dell’impianto, a ricorrere alla chirurgia maxillo-facciale. Un incubo vero e proprio che per tutto il mese di giugno e di luglio l’ha costretta a cure fastidiose peraltro documentate con grande coraggio dal suo seguitissimo account ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021)torna a parlare in pubblico dopo la brutta disavventura dello scorso maggio e rivela un particolare molto importante Lo scorso giugno la regina del pomeriggio domenicale di Rai 1,, è stata vittima di una brutta disavventura. Dopo essersi recata dal proprio dentista di fiducia per un intervento odontoiatrico é stata costretta, dopo una sorta di rigetto dell’impianto, a ricorrere alla chirurgia maxillo-facciale. Un incubo vero e proprio che per tutto il mese di giugno e di luglio l’ha costretta a cure fastidiose peraltro documentate con grande coraggio dal suo seguitissimo account ...

Advertising

StraNotizie : Mara Venier su Barbara d’Urso: “Dice che i politici scelgono lei, ma è perché io non posso averli”… - blogtivvu : Ospiti politici scelgono Barbara d’Urso? Mara Venier lancia una frecciatina e svela perché da lei non vanno… - BITCHYFit : Mara Venier su Barbara d’Urso: “Dice che i politici scelgono lei, ma è perché io non posso averli” - fulginitigiada : RT @aaaaalessssia: AMADEUS basta, ma in che senso condurrai Sanremo 2022? Io sognavo già Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venier e L… - NoiTv : La regina della tv Mara Venier agli “Incontri al Principe” -