Manager accusa Apple di sessismo, l'azienda la mette in congedo forzato (Di venerdì 6 agosto 2021) La reazione a una denuncia della responsabile del team ingegneristico getto ombre sulla Mela congedo automatico per una Manager, Ashley Gjøvik, responsabile del team ingegneristico di Apple, che ha denunciato su Twitter un ambiente di lavoro sessista. La compagnia di Cupertino per tutta risposta le ha suggerito un periodo di riposo con uno stop a tempo indeterminato e retribuito.

Ultime Notizie dalla rete : Manager accusa Studentessa narcotizzata e violentata, rinviato a giudizio il manager È stato rinviato a giudizio con il rito immediato Antonio di Fazio , imprenditore farmaceutico arrestato con l'accusa di aver narcotizzato e violentato una studentessa nel suo appartamento in centro a Milano. Il gip Chiara Valori ha acchito la richiesta formulata dal pm Alessia Menegazzo, coordinato dall'...

Gare truccate e mazzette nella sanità, arrivano 7 condanne: 6 anni e 8 mesi a Candela Nello specifico, ai due 'pentiti', Fabio Damiani, ex manager dell'Asp di Trapani, e all'... inviando i bonifici a una ditta riconducibile a Taibbi che a sua volta, secondo l'accusa, avrebbe prelevato ...

Una manager accusa Apple di sessismo sul lavoro macitynet.it Studentessa narcotizzata e violentata, rinviato a giudizio il manager Il gip ha accolto la richiesta dei procuratori, nel frattempo proseguono gli accertamenti dopo le altre denunce ...

Studentessa narcotizzata e violentata: il manager Di Fazio rinviato a giudizio Accolta la richiesta del pm di giudizio immediato: udienza fissata al 16 novembre. Intanto la Procura continua ad indagare ...

