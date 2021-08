Maltempo a Como, Sertori: "Proseguono lavori paratie, miglioreremo sicurezza idraulica" (Di venerdì 6 agosto 2021) Como - Il Maltempo dei giorni socrsi non ferma il cantiere per la realizzazione delle paratie per la difesa della città dalle esondazioni del lago. Lo ha reso noto Massimo Sertori, assessore di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021)- Ildei giorni socrsi non ferma il cantiere per la realizzazione delleper la difesa della città dalle esondazioni del lago. Lo ha reso noto Massimo, assessore di ...

emergenzavvf : #Maltempo #Como, da ieri pomeriggio svolti 115 interventi dai #vigilidelfuoco per smottamenti, sottopassi e abitazi… - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: #Maltempo, migliorate le condizioni meteo a #Como ma prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causa… - FabioPozzi5 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, migliorate le condizioni meteo a #Como ma prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causa… - ginugiola : RT @emergenzavvf: #Maltempo, migliorate le condizioni meteo a #Como ma prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causa… - BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: #Maltempo, migliorate le condizioni meteo a #Como ma prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causa… -