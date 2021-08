Mallorca, coppia vaccinata prende il Covid in vacanza: 'Siamo depressi, 20 giorni in quarantena' (Di venerdì 6 agosto 2021) Doveva essere un viaggio in , a , e invece il periodo di ferie si è trasformato in una vacanza in un Covid Hotel . Due turisti inglesi sono stati per 20 giorni in quarantena. La prima a essere ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Doveva essere un viaggio in , a , e invece il periodo di ferie si è trasformato in unain unHotel . Due turisti inglesi sono stati per 20in. La prima a essere ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #mallorca, coppia vaccinata prende il #covid in vacanza: «Siamo depressi, 20 giorni in quarantena» - LuigiF97101292 : RT @ilmessaggeroit: #mallorca, coppia vaccinata prende il #covid in vacanza: «Siamo depressi, 20 giorni in quarantena» - ilmessaggeroit : #mallorca, coppia vaccinata prende il #covid in vacanza: «Siamo depressi, 20 giorni in quarantena» -

Ultime Notizie dalla rete : Mallorca coppia Mallorca, coppia vaccinata prende il Covid in vacanza: 'Siamo depressi, 20 giorni in quarantena' Doveva essere un viaggio in , a , e invece il periodo di ferie si è trasformato in una vacanza in un Covid Hotel . Due turisti inglesi sono stati per 20 giorni in quarantena. La prima a essere ...

Cagliari - Olbia 3 - 0: diretta live e risultato finale ...contro l'Olbia la preparazione del Cagliari proseguirà il 7 agosto alle 20.30 contro il Mallorca. ... Sulla trequarti Marin, di supporto alla coppia di attacco formata da Joao Pedro e Simeone. CAGLIARI (...

Mallorca, coppia vaccinata prende il Covid in vacanza: «Siamo depressi, 20 giorni in quarantena» ilmessaggero.it Simy ad un passo dalla Spagna: oggi può firmare con il Mallorca Il nigeriano ha segnato ben 61 gol con la maglia del Crotone nelle ultime quattro stagioni tra A e B La giornata di oggi, secondo Sky Sport, potrebbe essere decisiva per il trasferimento in Spagna di ...

Doveva essere un viaggio in , a , e invece il periodo di ferie si è trasformato in una vacanza in un Covid Hotel . Due turisti inglesi sono stati per 20 giorni in quarantena. La prima a essere ......contro l'Olbia la preparazione del Cagliari proseguirà il 7 agosto alle 20.30 contro il. ... Sulla trequarti Marin, di supporto alladi attacco formata da Joao Pedro e Simeone. CAGLIARI (...Il nigeriano ha segnato ben 61 gol con la maglia del Crotone nelle ultime quattro stagioni tra A e B La giornata di oggi, secondo Sky Sport, potrebbe essere decisiva per il trasferimento in Spagna di ...