Magna Graecia Film Festival: Marco Risi e quel padre “ingombrante” ma amato (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto nasce dal conflitto con il padre che, non potendolo uccidere, uno cerca di superare…». Ironico, sornione, problematico, il regista Marco Risi mette in scena, nella masterclass a lui dedicata dal... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto nasce dal conflitto con ilche, non potendolo uccidere, uno cerca di superare…». Ironico, sornione, problematico, il registamette in scena, nella masterclass a lui dedicata dal...

Advertising

infoitcultura : Anche Nicola Gratteri sul palco del Magna Graecia Film Festival - infoitcultura : Magna Graecia Film Festival, al San Giovanni la masterclass dello scrittore Gioacchino Criaco - celebs_of_world : #BlancaBlanco BLANCA BLANCO at Magna Graecia Film Festival in Catanzaro 08/03/2021 - Uni_Italia : Admission to #PhD programmes at Università degli Studi MAGNA GRÆCIA di Catanzaro Deadline:25 August,12.00 am(Italia… - Celebrities2k9 : BLANCA BLANCO at Magna Graecia Film Festival in Catanzaro 08/03/2021 -