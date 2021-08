“Ma lei è… E lui…”. Il conduttore tv e dietro la showgirl. La moglie pubblica la foto… E ci ride su (Di venerdì 6 agosto 2021) Negli ultimi tempi diverse polemiche hanno colpito Sonia Bruganelli. Prima la foto col jet privato che ha scatenato parecchi follower. Salvo poi smorzare il polverone spiegando che l’aereo serve per gli spostamenti della figlia Silvia che ha un problema cardiaco grave dalla nascita. Poi la foto mentre firma il contratto per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Il dettaglio è che Sonia si sta facendo fare una pedicure nel frattempo. Pioggia di critiche, of course. Fatto sta che ogni post, frase o movimento di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e nota produttrice tv, viene passata agli infrarossi. Segno di una popolarità crescente. La fama, però, si paga, e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Negli ultimi tempi diverse polemiche hanno colpito Sonia Bruganelli. Prima la foto col jet privato che ha scatenato parecchi follower. Salvo poi smorzare il polverone spiegando che l’aereo serve per gli spostamenti della figlia Silvia che ha un problema cardiaco grave dalla nascita. Poi la foto mentre firma il contratto per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Il dettaglio è che Sonia si sta facendo fare una pedicure nel frattempo. Pioggia di critiche, of course. Fatto sta che ogni post, frase o movimento di Sonia Bruganelli,di Paolo Bonolis e nota produttrice tv, viene passata agli infrarossi. Segno di una popolarità crescente. La fama, però, si paga, e ...

