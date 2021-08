M5s, Vito Crimi annuncia l’esito delle votazioni per il presidente: segui la diretta (Di venerdì 6 agosto 2021) Le votazioni per il presidente del Movimento 5 Stelle si sono concluse: Vito Crimi annuncia l’esito dei risultati L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Leper ildel Movimento 5 Stelle si sono concluse:dei risultati L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: “Giovedì e venerdì consultazio… - fattoquotidiano : M5S, Vito Crimi annuncia l’esito della votazione online: “Statuto approvato con l’87,6% di voti. Vera rivoluzione p… - fattoquotidiano : M5s, l’esito della votazione del nuovo statuto: in diretta l’intervento di Vito Crimi - fattoquotidiano : M5s, Vito Crimi annuncia l’esito delle votazioni per il presidente: segui la diretta - GiusyBelfiore : Vito Crimi alla fine dell’annuncio :”mi stavo per commuovere”. ???? #PresidenteConte #M5S -