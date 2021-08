(Di venerdì 6 agosto 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Simone, onorevole M5S. Ecco quanto evidenziato: "Dalla prima di campionato si avrà il pubblico al 50% ae con il green pass. La politica in questo caso ha raggiunto una buona. Al chiuso il 35% è un piccolo passo in avanti, ma bisognerà innalzare la quota. C'è una legge dello stato ora, le squadre di calcio possono lanciare la campagna abbonamenti. Il prossimo step, in Parlamento, dove ai primi di settembre, si discuterà il decreto green pass. Spero che a settembre si potrà innalzare la quota degli stadi al 75%. Non dico ...

Advertising

gilnar76 : M5S, Valente: 'Tornare allo stadio? Si può con la soluzione a scacchiera, vi spiego tutto' #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : M5S, Valente: 'Tornare allo stadio? Si può con la soluzione a scacchiera, vi spiego tutto' - cn1926it : #Valente (M5S): “Tornare allo stadio si può, con green pass e pubblico al 50%” - TV7Benevento : Olimpiadi: Valente (M5S), 'sempre più medaglie all'Italia con educazione fisica a scuola'... - FDipalo : L'inferno di fuoco nel bosco diventa polemica politica -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Valente

SpazioNapoli

I centri antiviolenza della rete DiRe hanno dato un giudizio positivo sugli emendamenti presentati in materia di affido dei minori dalla senatrice Valeriae appoggiati da Pd,, Italia Viva,...Ebbene i due nomi in lista per la carica " alla presidenza dovrebbe arrivare Edoardo, ...un altro dei motivi per i quali il sottosegretario è sempre più mal tollerato dai suoi colleghi delLa bigenitorialità non deve essere usata strumentalmente per occultare la violenza nelle relazioni di intimità. I centri antiviolenza della rete DiRe hanno dato un giudizio positivo sugli emendamenti ...“Non è una notizia di cui rallegrarsi. Ancora un’onta per Foggia ed i Foggiani, ancora un motivo di vergogna. Certo era nell’aria, ma non per questo il rammarico per la deriva che ha preso l’amministr ...