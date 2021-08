M5s, si è chiusa la votazione degli iscritti per eleggere Conte nuovo presidente (Di venerdì 6 agosto 2021) Arriva il giorno in cui Giuseppe Conte assumerà definitivamente la leadership del Movimento 5 stelle. Alle ore 22 si è chiuso il voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote: gli iscritti al M5s hanno scelto il loro nuovo presidente. Già giovedì sera alle ore 19, al termine del primo giorno di votazione, si erano espressi in 40mila. Una partecipazione elevata, se si tiene presente che solo tre giorni fa al termine della votazione sul nuovo Statuto aveva partecipato poco più di 60mila iscritti (su 113.894 aventi diritto). L’esito della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Arriva il giorno in cui Giuseppeassumerà definitivamente la leadership del Movimento 5 stelle. Alle ore 22 si è chiuso il voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote: glial M5s hanno scelto il loro. Già giovedì sera alle ore 19, al termine del primo giorno di, si erano espressi in 40mila. Una partecipazione elevata, se si tiene presente che solo tre giorni fa al termine dellasulStatuto aveva partecipato poco più di 60mila(su 113.894 aventi diritto). L’esito della ...

M5s, si è chiusa la votazione degli iscritti per eleggere Conte nuovo presidente Il Fatto Quotidiano M5S: Di Maio,sicuro di grande partecipazione su voto a Conte ROMA, 06 AGO - "Stasera si chiuderà la votazione per scegliere Giuseppe Conte come presidente del MoVimento 5 Stelle. Ieri oltre 40mila iscritti hanno votato e sono sicuro che anche oggi ci sarà una g ...

