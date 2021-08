M5s, Conte eletto presidente. Il videomessaggio dell’ex premier: “Ce la metterò tutta per restituire dignità alla politica. Da settembre girerò l’Italia” (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppe Conte è il nuovo presidente del Movimento 5 stelle. A votare sono stati 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. Conte è stato eletto con 62.242 voti, il 92,8% del totale. Pochi minuti dopo l’annuncio di Vito Crimi, l’ex premier ha diffuso un videomessaggio di ringraziamenti agli iscritti. ” Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la “p” maiuscola. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppeè il nuovodel Movimento 5 stelle. A votare sono stati 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto.è statocon 62.242 voti, il 92,8% del totale. Pochi minuti dopo l’annuncio di Vito Crimi, l’exha diffuso undi ringraziamenti agli iscritti. ” Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce laper non deludervi, per, quella con la “p” maiuscola. ...

