M5s, Conte eletto presidente "Entro fine anno il programma di Governo" (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel Movimento 5 Stelle inizia ufficialmente l'era Giuseppe Conte. Al termine della due giorni di voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote, gli iscritti al M5s hanno scelto l'ex premier quale nuovo presidente con 62.242 sì, pari al 92,8% di chi ha partecipato alla votazione (67.064 sui 115.130 aventi diritto). Hanno votato no in 4.822 (il 7,19%). "Visto il risultato e quanto prevede lo Statuto, proclamo primo presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte", afferma Vito Crimi, presidente del Comitato di Garanzia del M5s."Metterò tutto il mio ...

