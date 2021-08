M5S, Conte “Cambierà volto, basta personalismi” (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo lasciare la politica solo ai mestieranti, alla categoria dei soliti noti, la politica è di tutti”. Così l’ex premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera, in vista dell’investitura a leader del M5S. “Il Movimento Cambierà volto, ci saranno tante nuove figure – spiega -, capaci e competenti che daranno il loro contributo. Ad esempio, sono rimasto sinceramente sorpreso del patrimonio di capacità che ho trovato nei gruppi parlamentari; ho ascoltato gli eletti del Movimento con attenzione e ho scoperto risorse preziose, piene di competenze e ideali, rimaste nascoste troppo a lungo, che ora ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo lasciare la politica solo ai mestieranti, alla categoria dei soliti noti, la politica è di tutti”. Così l’ex premier Giuseppein un colloquio con il Corriere della Sera, in vista dell’investitura a leader del M5S. “Il Movimento, ci saranno tante nuove figure – spiega -, capaci e competenti che daranno il loro contributo. Ad esempio, sono rimasto sinceramente sorpreso del patrimonio di capacità che ho trovato nei gruppi parlamentari; ho ascoltato gli eletti del Movimento con attenzione e ho scoperto risorse preziose, piene di competenze e ideali, rimaste nascoste troppo a lungo, che ora ...

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - simonebaldelli : Nei palazzi della politica gira un #vocale di #Conte che augura buone vacanze ai parlamentari #M5S. Qualche ben in… - Corriere : Conte: «Nel M5S basta personalismi. Ci saranno tante figure nuove» - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Gli iscritti al voto per #Conte leader. La vera sfida è compattare i 5S. Dopo l’ok allo Statuto, via al nuovo corso del… - pengueraffaele : Ecco i nomi in lizza per la nuova squadra di Conte a capo del M5S -