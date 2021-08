M5s, alle 22 si chiude la votazione degli iscritti per eleggere Conte nuovo presidente (Di venerdì 6 agosto 2021) Arriva il giorno in cui Giuseppe Conte assumerà definitivamente la leadership del Movimento 5 stelle. alle ore 22 si chiude il voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote: gli iscritti al M5s scelgono il loro nuovo presidente. Già giovedì sera alle ore 19, al termine del primo giorno di votazione, si erano espressi in 40mila. Una partecipazione elevata, se si tiene presente che solo tre giorni fa al termine della votazione sul nuovo Statuto aveva partecipato poco più di 60mila iscritti (su 113.894 aventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Arriva il giorno in cui Giuseppeassumerà definitivamente la leadership del Movimento 5 stelle.ore 22 siil voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote: glial M5s scelgono il loro. Già giovedì seraore 19, al termine del primo giorno di, si erano espressi in 40mila. Una partecipazione elevata, se si tiene presente che solo tre giorni fa al termine dellasulStatuto aveva partecipato poco più di 60mila(su 113.894 aventi ...

