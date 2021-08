Lutto nel mondo della musica, muore di Covid: i suoi ultimi attimi condivisi coi fan (Di venerdì 6 agosto 2021) Lutto nel mondo della musica, si è spento il Disc Jockey Paul Johnson dopo aver contratto il Covid. La sua vita è stata piena di ostacoli. Paul Johnson (Facebook)È stato uno dei protagonisti della musica house, Paul Leighton Johnson ha lasciato questo mondo all’età di 50 anni. Il mondo della musica piange un’artista che è stato considerato uno dei massimi esponenti di House. Ma la sua vita, prima del Covid, non è stata affatto semplice. L’uomo era costretto su una sedia ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 agosto 2021)nel, si è spento il Disc Jockey Paul Johnson dopo aver contratto il. La sua vita è stata piena di ostacoli. Paul Johnson (Facebook)È stato uno dei protagonistihouse, Paul Leighton Johnson ha lasciato questoall’età di 50 anni. Ilpiange un’artista che è stato considerato uno dei massimi esponenti di House. Ma la sua vita, prima del, non è stata affatto semplice. L’uomo era costretto su una sedia ...

