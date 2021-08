L’unica soluzione per la pandemia è uscirne tutti insieme, dice Paolo Giordano (Di venerdì 6 agosto 2021) «Con la pandemia avremmo dovuto imparare a evitare le valutazioni binarie e capire che i numeri e i parametri oggettivi che abbiamo sono l’unico strumento a nostra disposizione per guardare le cose senza giudicarle». Le parole sono di Paolo Giordano, fisico e scrittore, editorialista del Corriere della Sera. Primo ospite di Extra Viva!, spin off del “Viva! Festival” di Locorotondo sul futuro sostenibile: un format di incontri, discorsi e dibattiti curato, per l’edizione di quest’anno, dal direttore de Linkiesta Christian Rocca. Giordano è stato intervistato da Carlo Pastore, direttore artistico del MI AMI Festival, e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) «Con laavremmo dovuto imparare a evitare le valutazioni binarie e capire che i numeri e i parametri oggettivi che abbiamo sono l’unico strumento a nostra disposizione per guardare le cose senza giudicarle». Le parole sono di, fisico e scrittore, editorialista del Corriere della Sera. Primo ospite di Extra Viva!, spin off del “Viva! Festival” di Locorotondo sul futuro sostenibile: un format di incontri, discorsi e dibattiti curato, per l’edizione di quest’anno, dal direttore de Linkiesta Christian Rocca.è stato intervistato da Carlo Pastore, direttore artistico del MI AMI Festival, e ...

