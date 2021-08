Luigi Busà medaglia d' oro nel karate E' la nona per l' Italia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Arriva un'altraper l'ha vinto l'oro nel kumite maschile, categoria - 75 kg, battendo in maniera straordinaria l'azero Rafael Aghayev in finale per 1 - 0. Si tratta del ...

ItaliaTeam_it : HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam… - Coninews : ?? FUORICLASSE ASSOLUTO ?? Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO ?? nel kumite -75 kg! La trentasettesima medaglia… - Eurosport_IT : ?? É arrivata la 9ª medaglia d'oro a Tokyo: Luigi Busà è campione olimpico nel Kumite -75Kg ????????… - neurwen : RT @ItaliaTeam_it: IL GORILLAAAAAAAAA! FINALEEEEEEEE! ???? Luigi Busà supera 3-0 l'ucraino Stanislav Horuna nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam… - RossEleven : RT @ArnaldoPiace: Andare a vincere l'oro del #Karate in Giappone è come andare a vincere il Torneo di Spritz a Conegliano. Che fenomeno, L… -

Arriva un'altra medaglia per l'Italia:ha vinto l'oro nel kumite maschile, categoria - 75 kg, battendo in maniera straordinaria l'azero Rafael Aghayev in finale per 1 - 0. Si tratta del primo oro olimpico della storia italiana ...Le Olimpiadi di Tokyo entrano nella storia d'Italia. Non solo dello sport, ma proprio del Paese: saranno i Giochi da raccontare a figli e nipoti. L'azzurroha conquistato la finale e quindi la medaglia d'oro nel Karate categoria - 75 kg del kumitè maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 . Il siciliano di Avola ha battuto per 1 - 0 l'azero ...