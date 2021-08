Luigi Busà lo aveva promesso alla sua famiglia: «Vado a Tokyo e vi porto l’oro» (Di venerdì 6 agosto 2021) Dietro a un grandissimo risultato ci sono sempre sacrificio, costanza, determinazione. C’è la voglia di mettersi in gioco per far fruttare tutta l’esperienza, il talento e, non da meno, quella resilienza che un anno e mezzo di pandemia ha costretto tutti a sfoderare. Nel caso di Luigi Busà, però, campione di Karate che ha conquistato l’oro nella specialità del Kumite -75 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dietro al risultato straordinario c’è anche una famiglia straordinaria. Papà Nello, mamma Giampaola e le sorelle Stephanie, Lorena e Cristina rappresentano per lui quel «dream team» che è stato capace di sostenerlo lungo tutta la sua lunga e brillante carriera. E non soltanto “dietro le quinte”, ma negli allenamenti quotidiani e nella preparazione alle sfide più ardue, iniziate appena adolescente e proseguite fino agli attuali 33 anni, sempre sotto la guida del papà, suo maestro, allenatore atletico e mental coach. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Dietro a un grandissimo risultato ci sono sempre sacrificio, costanza, determinazione. C’è la voglia di mettersi in gioco per far fruttare tutta l’esperienza, il talento e, non da meno, quella resilienza che un anno e mezzo di pandemia ha costretto tutti a sfoderare. Nel caso di Luigi Busà, però, campione di Karate che ha conquistato l’oro nella specialità del Kumite -75 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dietro al risultato straordinario c’è anche una famiglia straordinaria. Papà Nello, mamma Giampaola e le sorelle Stephanie, Lorena e Cristina rappresentano per lui quel «dream team» che è stato capace di sostenerlo lungo tutta la sua lunga e brillante carriera. E non soltanto “dietro le quinte”, ma negli allenamenti quotidiani e nella preparazione alle sfide più ardue, iniziate appena adolescente e proseguite fino agli attuali 33 anni, sempre sotto la guida del papà, suo maestro, allenatore atletico e mental coach.

Advertising

sportface2016 : +++LUIGI #BUSA' VOLA IN SEMIFINALE NEL KARATE, MEDAGLIA ASSICURATA PER LUI: E' LA NUMERO 37 PER L'ITALIA, BATTUTO I… - Coninews : GRANDISSIMO GIGIIIIIIII! ?? Con 3 vittorie e 1 sconfitta Luigi #Busà chiude in testa il suo girone e si qualifica p… - ItaliaTeam_it : GIGIIIIIIIIIII! ?????? Il Gorilla di Avola Luigi Busà in semifinale nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - forestale82 : RT @_Carabinieri_: Fantastico Luigi Busà! L'atleta del Centro Sportivo #Carabinieri conquista la medaglia d'oro ??nel #Karatekumite Cat.… - OnTheHOtTinROOf : RT @Coninews: L'esultanza del 'Gorilla di Avola'! ?? Luigi #Busà è il primo campione olimpico nella storia del karate tricolore! ??????? #Ita… -