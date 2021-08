Luigi Busà ha vinto la medaglia d’oro nel karate

Advertising

ItaliaTeam_it : HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam… - Coninews : ?? FUORICLASSE ASSOLUTO ?? Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO ?? nel kumite -75 kg! La trentasettesima medaglia… - Eurosport_IT : ?? É arrivata la 9ª medaglia d'oro a Tokyo: Luigi Busà è campione olimpico nel Kumite -75Kg ????????… - 69BadWolf46 : RT @ItaliaTeam_it: HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam | #… - Aquila6811 : RT @sportface2016: La medaglia del record, la medaglia che cambia la storia! ?? Luigi #Busà vince l’oro nel #kumite -75 kg di #karate Ade… -

Nella speciale kumite 75 chili del karate,è nella finale per l'oro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 33enne siciliano ha sconfitto l'ucraino Stanislav Horuna per 3 - 0 e affronterà in finale l'azero Rafael Aghayev, suo eterno ...TOKYO (Giappone) -è in finale nel karate, specialità kumite 75 kg, ed è sicuro di vincere almeno una medaglia che sarà la numero 37 della spedizione azzurra. dunque, superato il primato di podi azzurri ...