Luca Laurenti dove sta? Fan preoccupati per il conduttore | ecco perché non si hanno sue notizie

Leggi su funweek

(Di venerdì 6 agosto 2021) Che fine ha fatto? In molti continuano a chiedersi che fine abbia fatto: Il comico e cantante non possiede un suo profilo personale sui social, così ogni volta che appare qualche post o scatto in cui è coinvolto, chi lo segue coglie l’occasione per sapere come se la stia passando osi trovi, augurandosi che vada tutto per il meglio. Se una volta si rumoreggia cheabbia litigato con Paolo Bonolis, un’altra ci si angoscia per la sua salute. “Ma che fine ha fatto?” è la domanda più ricorrente, in effetti. Segno che il maestro è ...