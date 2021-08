Love is in the air, le anticipazioni del 9 agosto: Eda è incinta (Di venerdì 6 agosto 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata 9 agosto. Eda e Serkan convocati per un lavoro, ma la Yildiz non si sente bene: è incinta? Eda in ospedaleCosa succederà nelle prossime puntate di Love is in the air? La prossima puntata della storia di Eda e Serkan sarà lunedì 9 agosto, scopriamo insieme le anticipazioni. Ma prima ripercorriamo gli ultimi episodi e ricapitoliamo tutto quello che è accaduto ai nostri personaggi preferiti. Il rapporto tra Eda e Serkan è ai minimi storici: il Bolat ha improvvisamente chiuso con lei senza darle reali spiegazioni, la giovane sa ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021)is in the air prossima puntata 9. Eda e Serkan convocati per un lavoro, ma la Yildiz non si sente bene: è? Eda in ospedaleCosa succederà nelle prossime puntate diis in the air? La prossima puntata della storia di Eda e Serkan sarà lunedì 9, scopriamo insieme le. Ma prima ripercorriamo gli ultimi episodi e ricapitoliamo tutto quello che è accaduto ai nostri personaggi preferiti. Il rapporto tra Eda e Serkan è ai minimi storici: il Bolat ha improvvisamente chiuso con lei senza darle reali spiegazioni, la giovane sa ...

Advertising

redazionetvsoap : #LoveIsInTheAir #anticipazioni La #trama di #lunedì #9agosto - radiokemonia : Stai ascoltando: The Psychedelic Furs-Love My Way La musica anni 80 solo su - ITS_NO_LOVE : The ghetto !!!! The mf ghetto - winwinsmileee : @doieification NOT THE SONG GJSJDJSJD I LOVE IT ?? - jadorevenise : Questa atleta turca del lancio del giavellotto si chiama Eda e quando mia mamma l'ha letto ha iniziato a dire 'oddi… -

Ultime Notizie dalla rete : Love the Love is in the Air Anticipazioni: Eda è incinta? Serkan ne è convinto! Arrivano incredibili anticipazioni dalla Turchia, che riguardano un malinteso scioccante tra Eda Yildiz e Serkan Bolat . Nelle puntate di Love is in the Air , presto in onda su Canale5 , l'imprenditore si convincerà che la sua ex fidanzata sia incinta ma non troverà il coraggio di porle direttamente questa domanda. Ignorando i consigli ...

'Love is in the air', le anticipazioni: un sabotatore colpisce Serkan Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air" La Art Life ha un nuovo incarico di grande prestigio. E di notevoli complicazioni. Serkan (Kerem Bursin) ed Eda (Hande Erçel), infatti, vengono chiamati a progettare la residenza ...

Love is in the Air Anticipazioni 6 agosto 2021: Eda non si arrende con Serkan! ComingSoon.it Love is in the Air Anticipazioni: Eda è incinta? Serkan ne è convinto! Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che Serkan si convincerà che Eda sia incinta, perdendo la testa.

“Love is in the air”, le anticipazioni: un sabotatore colpisce Serkan Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) ...

Arrivano incredibili anticipazioni dalla Turchia, che riguardano un malinteso scioccante tra Eda Yildiz e Serkan Bolat . Nelle puntate diis inAir , presto in onda su Canale5 , l'imprenditore si convincerà che la sua ex fidanzata sia incinta ma non troverà il coraggio di porle direttamente questa domanda. Ignorando i consigli ...Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "is inair" La Art Life ha un nuovo incarico di grande prestigio. E di notevoli complicazioni. Serkan (Kerem Bursin) ed Eda (Hande Erçel), infatti, vengono chiamati a progettare la residenza ...Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che Serkan si convincerà che Eda sia incinta, perdendo la testa.Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) ...