Love is in the air dal 9 al 13 agosto anticipazioni, Serkan crede che Eda sia incinta (Di venerdì 6 agosto 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and Beautiful, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle puntate da Lunedì 9 agosto a Venerdì 13 agosto alle ore 15.30 su Canale 5. Love is in the air trama puntate dal 9 al 13 agosto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Love is in the air dal 5 al 9 luglio anticipazioni Love is in the air dal 12 al 16 luglio anticipazioni, ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Ledella soap turcais in the air in onda subito dopo Brave and Beautiful, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle puntate da Lunedì 9a Venerdì 13alle ore 15.30 su Canale 5.is in the air trama puntate dal 9 al 13L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::is in the air dal 5 al 9 lugliois in the air dal 12 al 16 luglio, ...

Advertising

_oxyjeon : comunque questa canzone >>>>> - inlovewithkerem : da quanto ho letto anche nella settimana del 16 al 20 agosto ci sara love is in the air quindi non salteranno la se… - MartinParlindu1 : RT @francescaindre2: @KishorePrabhala @9HUrne5nPVQ7p5h @plnmdegreecoll1 Lo faccio anch'io! metto acqua per dissetare passerotti ,tortore pe… - francescaindre2 : @KishorePrabhala @9HUrne5nPVQ7p5h @plnmdegreecoll1 Lo faccio anch'io! metto acqua per dissetare passerotti ,tortore… - tinastyylis : Raga, ho appena pubblicato la prima parte della mia nuova ff. Vi lascio il link se vi va andate a leggerla. Sul mio… -