Love is in the Air, anticipazioni oggi 6 agosto: Engin nei guai con Piril (Di venerdì 6 agosto 2021) anticipazioni della puntata di venerdì 6 agosto di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Engin dimentica il compleanno di Piril: la ragazza ci rimane malissimo. Ma il Sezgin rimedia alla dimenticanza, e si fa perdonare andando alla festa e portando con sé tutti i suoi colleghi. Eda coglie l’occasione per litigare con Serkan. Intanto Aydan è disperata e si rivolge ad uno psicanalista. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 6 agosto 2021)della puntata di venerdì 6diis in the Air. Cosa accadràa Serkan ed Eda?dimentica il compleanno di: la ragazza ci rimane malissimo. Ma il Sezgin rimedia alla dimenticanza, e si fa perdonare andando alla festa e portando con sé tutti i suoi colleghi. Eda coglie l’occasione per litigare con Serkan. Intanto Aydan è disperata e si rivolge ad uno psicanalista. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

vanilliten : no vabe ho ascoltato la nuova canzone di sunmi bellissima i love the 2000s vibes - radiokemonia : Stai ascoltando: Alicia Bridges-I Love The Nightlife (Disco 'Round) La musica anni 80 solo su… - illicitgilmore : @reginadeicessi per questo ti dico!!! puoi sempre mettere i swear i dont love the drama it loves me nella bio facen… - icarusfallws : @share_the_love_ come stai amo ? - share_the_love_ : @icarusfallws buongiornoo -