Love is in the Air, anticipazioni da oggi al 13 agosto: Eda è incinta! FOTO FIGLIA (Di venerdì 6 agosto 2021) Scopriamo le incredibile anticipazioni di Love is in the Air e le trame delle prossime puntate in onda da oggi al 13 agosto! Eda aspetta un figlio da Serkan, ma… Leggi anche: Love is in the Air come finisce? Serkan muore? anticipazioni anticipazioni venerdì 6 agosto Nell’appuntamento di fine settimana di Love is in the air,... Leggi su donnapop (Di venerdì 6 agosto 2021) Scopriamo le incredibilediis in the Air e le trame delle prossime puntate in onda daal 13! Eda aspetta un figlio da Serkan, ma… Leggi anche:is in the Air come finisce? Serkan muore?venerdì 6Nell’appuntamento di fine settimana diis in the air,...

