Lorenzo Patta | la chiave rivoluzionaria del trionfo azzurro | l’Italia vince col “quarto staffettista” | l’ultima novità

(Di venerdì 6 agosto 2021)è il grimaldello che ha permesso alla 4×100 di sfondare un muro apparentemente invalicabile, conquistando una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nessuno si sarebbe aspettato questo sorprendente ragazzo fino a un paio di mesi fa, poi è esploso all’improvviso lo scorso 13 maggio timbrando uno straripante 10.13 a Savona (sì, la stessa gara in cui Marcell Jacobs abbassò il record italiano in 9.95). OA Sport lo aveva scritto quel giorno:ha trovato il? In effetti è finita proprio così… Atletica,...

Coninews : ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'… - Eurosport_IT : 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu:… - chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - GiuseppeTuriaco : RT @CB_Ignoranza: Ancora un’altra gioia dall’atletica leggera: l’Italia, con Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu,… - laurasabatini3 : RT @Coninews: ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'OROOOOOO!… -

Gli azzurri, Marcell Jacobs, Fausto Desalu... Read More In Evidenza Primo Piano