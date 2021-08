Locazioni turistiche mare estate 2021 | i prezzi

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 6 agosto 2021) MILANO –. Ecco cosa afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa: “Il mercato degli affitti sulla casa vacanza è dinamico. In alcune località dila rete Tecnocasa ha registrato richieste già a partire da gennaio quando durante il lockdown e per i timori di non trovare case in affitto molte persone si sono mosse ed hanno prenotato per la prossima stagione. Ma è da quando si è in zona gialla/bianca e che la campagna vaccinale è entrata nel vivo che si nota un maggiore movimento. Tendenzialmente si prenota per 15 gg ma si ...