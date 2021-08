Lo skyline di Tokyo come non lo avete mai visto | Fede Pellegrini è da brivido

(Di venerdì 6 agosto 2021)non l’mai vista grazie alle foto diricanel giorno del suo compleanno.ricaalle Olimpiadi 2020 diha fatto il massimo possibile per la sua età e la sua forma fisica. È scesa in vasca con orgoglio e ha gareggiato con grande coraggio e soprattutto amore. Ma non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

corradobam : una testa gonfiabile gigante montata su una mongolfiera, che torreggia sulla skyline di Tokyo. una di quelle robe i… -

Ultime Notizie dalla rete : skyline Tokyo

ViaggiNews.com

Dal 20 al 26 luglio nel famoso quartiere di Omotesando, nel cuore di, una palazzina a tre ... proiezioni su un maxischermo hanno colorato lodi Omotesando di azzurro. 'Tra problemi di ...14:19 Si gioca stavolta tra le luci delladi, una vista di quelle davvero belle per il senso della modernità emanato. 14:16 Meno di dieci minuti al via, e nel frattempo vittoria degli ...La foto di Federica Pellegrini su Instagram mostra lo skyline di Tokyo come non avete mai visto: degli scatti da sogno ...Roma, 27 lug. (askanews) – Si è concluso lunedì 26 luglio l’evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) “Azzurri, amore mio!” interamente dedicato agli atleti italiani che ...