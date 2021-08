LIVE – Tokyo 2020, nuoto sincronizzato finale programma libero squadre (DIRETTA) (Di sabato 7 agosto 2021) La DIRETTA testuale del programma libero valido per la finale del nuoto sincronizzato a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia parte dal sesto posto del programma tecnico, in piena lotta con il Canada per una quinta posizione di tutto rispetto. Russia, Cina, Ucraina e Giappone, infatti, sono oggettivamente inarrivabili e fanno una gara a sé. L’appuntamento è per le ore 12:30, con Sportface che vi terrà compagni con aggiornamenti continui e approfondimenti post gara. COME VEDERE LA GARA IN ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Latestuale delvalido per ladelalle Olimpiadi di. L’Italia parte dal sesto posto deltecnico, in piena lotta con il Canada per una quinta posizione di tutto rispetto. Russia, Cina, Ucraina e Giappone, infatti, sono oggettivamente inarrivabili e fanno una gara a sé. L’appuntamento è per le ore 12:30, con Sportface che vi terrà compagni con aggiornamenti continui e approfondimenti post gara. COME VEDERE LA GARA IN ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 maratona femminile: aggiornamenti in tempo reale (DIRETTA) - #Tokyo #maratona #femminile: - infoitsport : LIVE Tokyo 2020 - Gare e risultati del 6 agosto: Tre ori e medagliere record - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: c’è la maratona femminile. L’Italia punta sulla 4×400 - #Atletica… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… - IQuotidiano : bravissimi, pipped è il termine esatto ???????? -