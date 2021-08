LIVE – Tokyo 2020, lotta 97 kg: Conyedo dai ripescaggi sogna il bronzo (DIRETTA) (Di sabato 7 agosto 2021) Il sogno olimpico di Abraham Conyedo continua. Il colosso azzurro nei 97 kg ha prima battuto agli ottavi di finale il rumeno Saritov con un netto 6-1, ma si è poi arreso allo statunitense Kyle Snyder sul risultato di 6-0. Tuttavia, la vittoria in semifinale dell’atleta USA ha spalancato le porte del ripescaggio per il 27enne che sogna in grande e il bronzo. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dal primo secondo di combattimento sulla materassina di Tokyo 2020. Si parte alle 11:52 contro il canadese Steen, se vince chance per la medaglia contro ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Il sogno olimpico di Abrahamcontinua. Il colosso azzurro nei 97 kg ha prima battuto agli ottavi di finale il rumeno Saritov con un netto 6-1, ma si è poi arreso allo statunitense Kyle Snyder sul risultato di 6-0. Tuttavia, la vittoria in semifinale dell’atleta USA ha spalancato le porte delo per il 27enne chein grande e il. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal primo secondo di combattimento sulla materassina di. Si parte alle 11:52 contro il canadese Steen, se vince chance per la medaglia contro ...

