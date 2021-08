LIVE – Tokyo 2020, Lotta 74 kg: Frank Chamizo in finale per il bronzo (DIRETTA) (Di venerdì 6 agosto 2021) Sfuma il sogno dell’oro ma non della medaglia per Frank Chamizo che in semifinale ha ceduto ai punti contro il 27enne bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau. Nei 74 kg di Lotta libera l’italiano cerca di bissare il bronzo di Rio 2016 ma dovrà vedersela contro uno fra lo statunitense Kyle Dake e il cubano Garzon Caballero. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 12:30. COME SEGUIRE LA finale ITALIANI IN GARA 6 AGOSTO REGOLAMENTO Lotta PROGRAMMA Lotta AGGIORNA LA DIRETTA 12.33 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Sfuma il sogno dell’oro ma non della medaglia perche in semiha ceduto ai punti contro il 27enne bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau. Nei 74 kg dilibera l’italiano cerca di bissare ildi Rio 2016 ma dovrà vedersela contro uno fra lo statunitense Kyle Dake e il cubano Garzon Caballero. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 12:30. COME SEGUIRE LAITALIANI IN GARA 6 AGOSTO REGOLAMENTOPROGRAMMAAGGIORNA LA12.33 – ...

