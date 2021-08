LIVE – Tokyo 2020, atletica venerdì 6 agosto: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 6 agosto 2021) La DIRETTA scritta delle finali di venerdì 6 agosto per quanto riguarda l’atletica leggera, valevoli per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata di oggi si svolgeranno le finali delle due staffette 4×100 maschile e femminile, con Marcell Jacobs e Filippo Tortu impegnati per l’Italia. In programma anche le finali del tiro del giavellotto, dei 5000 metri uomini, dei 400 metri e dei 1500 metri donne. Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA aggiornata minuto per minuto. COME SEGUIRE LE FINALI IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Lascritta delle finali diper quanto riguarda l’leggera, valevoli per le Olimpiadi di. Nella giornata di oggi si svolgeranno le finali delle due staffette 4×100 maschile e femminile, con Marcell Jacobs e Filippo Tortu impegnati per l’Italia. In programma anche le finali del tiro del giavellotto, dei 5000 metri uomini, dei 400 metri e dei 1500 metri donne. Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con unaaggiornata minuto per minuto. COME SEGUIRE LE FINALI IL CALENDARIO ...

