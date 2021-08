LIVE – Svezia-Canada 1-1 | finale calcio femminile Tokyo 2020 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo calcisticodelle Olimpiadi di. Canadesi favorite per valore tecnico potenziale, sebbene le svedesi abbiano dimostrato di poter tener testa a qualsiasi selezione nazionale avversaria. Da evidenziare, però, che ilha sconfitto le favorite giocatrici degli Stati Uniti d’America in semi. Sportface.it seguirà l’incontro e proporrà aggiornamenti minuto per minuto, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 6 ...