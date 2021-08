LIVE – Svezia-Canada 0-0 | finale calcio femminile Tokyo 2020 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo calcisticodelle Olimpiadi di. Canadesi favorite per valore tecnico potenziale, sebbene le svedesi abbiano dimostrato di poter tener testa a qualsiasi selezione nazionale avversaria. Da evidenziare, però, che ilha sconfitto le favorite giocatrici degli Stati Uniti d’America in semi. Sportface.it seguirà l’incontro e proporrà aggiornamenti minuto per minuto, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 6 ...

Advertising

live_dom : RT @Gitro77: @fdragoni Per quelli che «eh ma la densità abitativa della Svezia è imparagonabile a quella dell'Italia». La densità abitativa… - live_dom : RT @fdragoni: La Svezia è quel Paese che non ha mai fatto #lockdown, dove i vaccini si iniettano senza isterismi da #greenpass (62% con alm… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Svezia

Sportface.it

... i segreti, il genio (Norvegia 2018) 3.35 FILM - Documenti Ciao Federico! (Italia//Usa '69) ...con America Ferrera "Diritto di prelazione" 17.20 WILL ù GRACE Sitcom 18.20 STUDIO APERTO/...... At the hairdresser's di Jay Notley dal Regno Unito; Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler dalla;... Tra gli eventi che chiuderanno la giornata del 6 agosto ilde Le Malelingue in Riproduzione ...Il live e la diretta testuale di Svezia-Canada, incontro valevole per la finale del torneo calcistico femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Aggiornamenti in tempo reale ...Diretta Svezia Canada femminile: streaming video, probabili formazioni, risultato live della partita, finale per l'oro del calcio alle Olimpiadi Tokyo 2020.