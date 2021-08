LIVE Spagna-Brasile, Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Furie Rosse favorite contro i verdeoro (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brasile-Spagna Finale per la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Tokyo, Spagna che parte favorita per l’esperienza della rosa portata in Giappone. Il Ct. brasiliano Jardine dovrebbe schierare nel suo 4-2-3-1 in porta Santos portiere dell’Athletico Paranaense (fuori quota), difesa con l’esperto Dani Alves a destra mentre a sinistra ci sarà Arana, centrali Diego Carlos (fuori quota) del Sevilla e Nino della Fluminense. Mediana con Douglas Luiz e Bruno Guimaraes, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABenvenuti allatestuale diper la medaglia d’oro delledi Tokyo,che parte favorita per l’esperienza della rosa portata in Giappone. Il Ct. brasiliano Jardine dovrebbe schierare nel suo 4-2-3-1 in porta Santos portiere dell’Athletico Paranaense (fuori quota), difesa con l’esperto Dani Alves a destra mentre a sinistra ci sarà Arana, centrali Diego Carlos (fuori quota) del Sevilla e Nino della Fluminense. Mediana con Douglas Luiz e Bruno Guimaraes, ...

