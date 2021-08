LIVE Pentathlon, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Micheli sfortunata nell’equitazione, Sotero sogna! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:35 Arrivano zero punti per l’azzurra, che esce piangendo. 11:34 Ancora una caduta per Elena, che purtroppo viene eliminata. 11:33 Caduta per Elena… peccato. 11:32 TOCCA AD ELENA Micheli! 11:31 Due abbattimenti e due secondi di penalità per la coreana Kim. 11:29 Prova da dimenticare per la tedesca Langrehr, addirittura 80 penalità. 11:26 La bielorussa Silkina conclude con 274 punti. 11:23 La francese Clouvel chiude discretamente con 293 punti. 11:20 Brutta prova per la polacca Maliszewska, solo 234 punti per lei. 11:17 Percorso netto per l’australiana Carrier, che però ha sforato di 4 secondi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:35 Arrivano zero punti per l’azzurra, che esce piangendo. 11:34 Ancora una caduta per Elena, che purtroppo viene eliminata. 11:33 Caduta per Elena… peccato. 11:32 TOCCA AD ELENA! 11:31 Due abbattimenti e due secondi di penalità per la coreana Kim. 11:29 Prova da dimenticare per la tedesca Langrehr, addirittura 80 penalità. 11:26 La bielorussa Silkina conclude con 274 punti. 11:23 La francese Clouvel chiude discretamente con 293 punti. 11:20 Brutta prova per la polacca Maliszewska, solo 234 punti per lei. 11:17 Percorso netto per l’australiana Carrier, che però ha sforato di 4 secondi, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pentathlon Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Micheli sfortunata nell’equitazione Sotero sogna! - #Pentathlon… - zazoomblog : LIVE Pentathlon Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sotero in top5 Micheli recupera posizioni! - #Pentathlon #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE – Pentathlon moderno femminile con Sotero e Micheli Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Pentathlon #moderno #femminile - zazoomblog : LIVE Pentathlon Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Sotero ci crede medaglia non impossibile! - #Pentathlon… - zazoomblog : LIVE Pentathlon Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Sotero può fare la sorpresa! - #Pentathlon #Olimpiadi #Tokyo -