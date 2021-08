LIVE Pentathlon, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le azzurre sognano le medaglia, tocca all’equitazione! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:14 Abbattimento sull’ultimo ostacolo per l’egiziana Morsy. 11:11 Gara da dimenticare anche per Gubaydullina, il cavallo non ne vuole sapere, eliminata la russa. 11:08 Vista la quantità di errori può veramente accadere di tutto, questo è cosa accade quando non si gareggia con i propri cavalli. 11:06 286 per Zhang. 11:03 Male anche l’egiziana Kandil, solo 250 punti per lei, stiamo vedendo errori a raffica. 11:00 Bene l’uzbeka Fakhrutdinova fino a pochi ostacoli dal termine, poi una serie di rifiuti, 17 secondi oltre gli 80 previsti per un totale di 74 penalità. 10:57 Disastro di Shimazu, serie di abbattimenti e ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:14 Abbattimento sull’ultimo ostacolo per l’egiziana Morsy. 11:11 Gara da dimenticare anche per Gubaydullina, il cavallo non ne vuole sapere, eliminata la russa. 11:08 Vista la quantità di errori può veramente accadere di tutto, questo è cosa accade quando non si gareggia con i propri cavalli. 11:06 286 per Zhang. 11:03 Male anche l’egiziana Kandil, solo 250 punti per lei, stiamo vedendo errori a raffica. 11:00 Bene l’uzbeka Fakhrutdinova fino a pochi ostacoli dal termine, poi una serie di rifiuti, 17 secondi oltre gli 80 previsti per un totale di 74 penalità. 10:57 Disastro di Shimazu, serie di abbattimenti e ...

