LIVE Pentathlon, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Sotero quarta prima dell’ultima gara, la medaglia è vicinissima! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:04 Questa la top5 ad una gara dalla fine: Uliana Batashova al comando con 820 punti, Sehee Kim insegue a 810, terza Sarolta Kovacs a 809, quarta l’azzurra Alice Sortero a 807 e quinta Kate French a 805. Dovrebbero essere queste le atlete a giocarsi le medaglie e c’è l’Italia! 12:02 Addio sogni di gloria! Eliminata la tedesca, che sembrava avere l’oro in tasca. 12:00 Piange prima di partire Schleu, attenzione perchè rischia di buttare via l’oro e le medaglie. 11:59 Batashova chiude bene a 293 e prenota le medaglie, il vantaggio sull’azzurra è di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:04 Questa la top5 ad unadalla fine: Uliana Batashova al comando con 820 punti, Sehee Kim insegue a 810, terza Sarolta Kovacs a 809,l’azzurraSortero a 807 e quinta Kate French a 805. Dovrebbero essere queste le atlete a giocarsi le medaglie e c’è l’Italia! 12:02 Addio sogni di gloria! Eliminata la tedesca, che sembrava avere l’oro in tasca. 12:00 Piangedi partire Schleu, attenzione perchè rischia di buttare via l’oro e le medaglie. 11:59 Batashova chiude bene a 293 e prenota le medaglie, il vantaggio sull’azzurra è di ...

