LIVE – Pentathlon moderno femminile con Sotero e Micheli | Tokyo 2020 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) Latestuale delalle Olimpiadi di. Si riparte dal round di scherma disputato ieri: Aliceha chiuso questa prima sfida classificandosi al 5° posto con 226 punti, grazie alle 21 vittorie conseguite; Elena, invece, si è classificata al 19° posto, con 202 punti e 17 vittorie totali. L’appuntamento è per le ore 7.30 italiane di giovedì venerdì 6 agosto 2021. Sportface.it seguirà l’evento con unatestuale aggiornata istante per istante per non perdersi nemmeno ...