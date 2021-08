LIVE – Pentathlon moderno femminile con Sotero e Micheli, Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di venerdì 6 agosto 2021) La DIRETTA testuale del Pentathlon moderno femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si riparte dal round di scherma disputato ieri: Alice Sotero ha chiuso questa prima sfida classificandosi al 5° posto con 226 punti, grazie alle 21 vittorie conseguite; Elena Micheli, invece, si è classificata al 19° posto, con 202 punti e 17 vittorie totali. L’appuntamento è per le ore 7.30 italiane di giovedì venerdì 6 agosto 2021. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA testuale aggiornata istante per istante per non perdersi nemmeno ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Latestuale delalle Olimpiadi di. Si riparte dal round di scherma disputato ieri: Aliceha chiuso questa prima sfida classificandosi al 5° posto con 226 punti, grazie alle 21 vittorie conseguite; Elena, invece, si è classificata al 19° posto, con 202 punti e 17 vittorie totali. L’appuntamento è per le ore 7.30 italiane di giovedì venerdì 6 agosto 2021. Sportface.it seguirà l’evento con unatestuale aggiornata istante per istante per non perdersi nemmeno ...

