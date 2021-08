LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: il via della FP2 alle 14.10, Bagnaia e Valentino Rossi puntano alla top-10 (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Sarà una sessione importante nella quale piloti e team dovranno mettere insieme tutto quello che serve per avere un pacchetto performante sia per le qualifiche di domani che per la gara domenicale. 13.58: Il via della seconda sessione è previsto alle 14.10. 13.55: Giova ricordare l’assenza di Franco Morbidelli per l’operazione al ginocchio e la presenza di Cal Crutchlow sulla M1 del Team Petronas (23° a 2?285). 13.52: In chiave italiana, da segnalare il 14° posto di Luca Marini sulla Ducati SKY VR46 Avintia a 1?402, Danilo Petrucci (KTM Tech3) 19° a 1?604, Enea Bastianini ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01: Sarà una sessione importante nella quale piloti e team dovranno mettere insieme tutto quello che serve per avere un pacchetto performante sia per le qualifiche di domani che per la gara domenicale. 13.58: Il viaseconda sessione è previsto14.10. 13.55: Giova ricordare l’assenza di Franco Morbidelli per l’operazione al ginocchio e la presenza di Cal Crutchlow sulla M1 del Team Petronas (23° a 2?285). 13.52: In chiave italiana, da segnalare il 14° posto di Luca Marini sulla Ducati SKY VR46 Avintia a 1?402, Danilo Petrucci (KTM Tech3) 19° a 1?604, Enea Bastianini ...

