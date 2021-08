LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Conyedo fuori ai quarti, ma spera nel ripescaggio per il bronzo (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.12 VITTORIA DI SNYDER! L’AMERICANO VOLA IN SEMIFINALE! Conyedo punta ai ripescaggi per sperare nel bronzo. 06.10 ADESSO SI FA DURA! Snyder vola sul 6-0 a 2.30 minuti dalla fine. 06.09 Snyder in vantaggio al termine del primo periodo. 06.08 Secondo punto e subito altri due punti per Snyder che vola sul 4-0. 06.07 Primo attacco dell’americano che piazza l’1-0. 06.06 Si comincia! L’azzurro ha battuto agli ottavi il rumeno Saritov per 6-1 mentre Snyder ha vinto contro Steen per 12-2. 06.03 Karadeniz vola in semifinale vincendo 8-7! Adesso tocca a ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.12 VITTORIA DI SNYDER! L’AMERICANO VOLA IN SEMIFINALE!punta ai ripescaggi perre nel. 06.10 ADESSO SI FA DURA! Snyder vola sul 6-0 a 2.30 minuti dalla fine. 06.09 Snyder in vantaggio al termine del primo periodo. 06.08 Secondo punto e subito altri due punti per Snyder che vola sul 4-0. 06.07 Primo attacco dell’americano che piazza l’1-0. 06.06 Si comincia! L’azzurro ha battuto agli ottavi il rumeno Saritov per 6-1 mentre Snyder ha vinto contro Steen per 12-2. 06.03 Karadeniz vola in semifinale vincendo 8-7! Adesso tocca a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Lotta Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tra poco Conyedo. Chamizo sfiderà Dake per il bronzo - #Lotta #Olimpiadi… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Lotta Olimpiadi 2021 - Day-6 con azzurri in gara protagonisti! Frank Chamizo cerca il bronzo nei 74… - zazoomblog : LIVE Lotta Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Chamizo si gioca il bronzo Conyedo a caccia di una medaglia nei 97 kg! -… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 Lotta 97 kg: Abraham Conyedo dagli ottavi di finale (DIRETTA) - #Tokyo #Lotta #Abraham #Conyedo… - Mirko79045720 : RT @fanpage: Alla cerimonia di chiusura il nostro Marcell #Jacobs porterà il tricolore -