LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 12.30 Chamizo per il bronzo. Conyedo spera nel ripescaggio (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.27 Vi diamo appuntamento alle 12.30 per la finale per il bronzo tra Frank Chamizo e Kyle Dake. alle 11.15 ci collegheremo anche per seguire la semifinale dei -97 kg tra Snyder e Karadeniz, decisiva per capire se Conyedo disputerà i ripescaggi per il bronzo. A più tardi! 06.26 Si concludono qui dunque le prime sfide di giornata della Lotta libera! Si torna in gara alle 11.15 con le semifinali dei 65kg e 97kg maschili e i 50kg femminili. Dalla mezza invece ci saranno le finali per ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.27 Vi diamo appuntamento12.30 per la finale per iltra Franke Kyle Dake.11.15 ci collegheremo anche per seguire la semifinale dei -97 kg tra Snyder e Karadeniz, decisiva per capire sedisputerà i ripescaggi per il. A più tardi! 06.26 Si concludono qui dunque le prime sfide di giornata dellalibera! Si torna in gara11.15 con le semifinali dei 65kg e 97kg maschili e i 50kg femminili. Dalla mezza invece ci saranno le finali per ...

