LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: a breve Luigi Busà impegnato nel girone del kumite -75 kg (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.56 Adesso sarà la volta dei gironi della categoria -75 kg del kumitè maschile: l’Italia si gioca una delle principali carte da medaglia, Luigi Busà. 9.53 Nel kata maschile rimangono da assegnare solo le medaglie: il venezuelano Diaz Fernandez e lo statunitense Torres Gutierrez così come il coreano Park e il turco Sofuoglu si giocano la medaglia di bronzo. L’oro invece sarà una questione fra lo spagnolo Damian Quintero e il giapponese Ryo Kiyuna. 9.49 Si sono già delineate le semifinali del kumite -61 kg femminile: nella prima si affronteranno la cinese Xiaoyan ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.56 Adesso sarà la volta dei gironi della categoria -75 kg del kumitè maschile: l’Italia si gioca una delle principali carte da medaglia,. 9.53 Nel kata maschile rimangono da assegnare solo le medaglie: il venezuelano Diaz Fernandez e lo statunitense Torres Gutierrez così come il coreano Park e il turco Sofuoglu si giocano la medaglia di bronzo. L’oro invece sarà una questione fra lo spagnolo Damian Quintero e il giapponese Ryo Kiyuna. 9.49 Si sono già delineate le semifinali del-61 kg femminile: nella prima si affronteranno la cinese Xiaoyan ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Karate, Busato 7° nel Kata #SkySport #Tokyo2020 - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Karate, Busato 7° nel Kata: Andrea Agrusti unico azzurro a completa… - glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Atletica, grande attesa per la 4×100. Conyedo fuori a… - infoitsport : LIVE Olimpiadi: Karate, Busato eliminato. Ritmica, Agiurgiuculese per ora terza - glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: l’azzurro Conyedo fuori ai quarti nella lotta libera.… -