LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: a breve Busà si gioca l'accesso alla finale! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Pugno e yuko per Aghayev! 4-0 ed è un dominio azero fino a questo momento. 14.12 IPPON!!! CONFERMATI I TRE PUNTI AD AGHAYEV! L'azero è subito avanti 3-0. 14.10 CHE PROIEZIONE PER AGHAYEV! CI DOVREBBE ESSERE ANCHE LA CHIUSURA! Arriva la video review. 14.07 Ma adesso ci avvicina il momento delle semifinali che più ci interessano, quelle del kumite maschile, categoria -75 kg. La prima sarà quella tra l'ungherese Harspataki e l'azero Aghayev. Poi toccherà a Gigi Busà contro l'ucraino Horuna. 14.04 Ci prova Coban nel finale, ma non basta! Prekovic vince la medaglia di bronzo insieme a Yin. 14.02 ...

