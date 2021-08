LIVE – Groningen-Venezia | amichevole precampionato 2021

(Di venerdì 6 agosto 2021) La diretta testuale di. I lagunari, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si preparano a disputare una nuovadi prestigio contro il. Gli uomini guidati dal tecnico Paolo Zanetti, in vista della prima giornata di campionato contro il Napoli, scenderanno in campo nella giornata odierna di venerdì 6 agosto alle ore 16:00. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso untestuale. COME SEGUIRE IL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ...

Diamo la parola al campo, via! Contro l'Utrecht il Venezia ha ... Groningen-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021. Tutte le informazioni sul match. La diretta testuale di Groningen-Venezia, partita amichevole valevole per il precampionato 2021. Segui gli aggiornamenti in diretta ...