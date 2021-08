LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: caduta per Elisa Balsamo! Gara in salita con la Paternoster (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Ottavo sprint a favore della Gran Bretagna che sta monopolizzando questa Madison. Italia sempre in ritardo. 10.39 Allungo da parte di Gran Bretagna e Francia! 10.38 Un altro sprint per la Gran Bretagna con ben 32 punti. 16 per l’Olanda, 7 per l’Australia. Italia ferma a 2. 10.37 Più che mai necessario conquistare uno sprint per riportarsi in zona medaglia. Ma è davvero difficile. 10.35 Prosegue la cavalcata delle britanniche che si prendono l’ennesimo sprint e si portano a quota 27. Staccata a 13 l’Olanda. Italia attardata. Un altro sprint senza punti. Peccato per la caduta della ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Ottavo sprint a favore della Gran Bretagna che sta monopolizzando questa Madison. Italia sempre in ritardo. 10.39 Allungo da parte di Gran Bretagna e Francia! 10.38 Un altro sprint per la Gran Bretagna con ben 32 punti. 16 per l’Olanda, 7 per l’Australia. Italia ferma a 2. 10.37 Più che mai necessario conquistare uno sprint per riportarsi in zona medaglia. Ma è davvero difficile. 10.35 Prosegue la cavalcata delle britanniche che si prendono l’ennesimo sprint e si portano a quota 27. Staccata a 13 l’Olanda. Italia attardata. Un altro sprint senza punti. Peccato per ladella ...

