LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: partita la maratona femminile. L’Italia punta sulla 4×400 (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40: Epis si stacca di qualche metro dal gruppo di testa ma il ritmo non è elevatissimo. Il fattore caldo sta consigliando prudenza 23.34: Gruppo che si allunga e si vede qualche scena divertente in fondo al gruppo, tipo la polacca Nadolska che ha una borsa della spesa con bibite e ghiaccio 23.25: Dopo sette km gruppo delle migliori compatto.,, tutte le favorite davanti 23.16: Il gruppo va a riprendere Maeda e si alza il ritmo in testa 23.12: La giapponese Maeda prende qualche metro di vantaggio 23.10: Piccola azione di Bayartsogt che prende un piccolo vantaggio 23.05: Si staccano le prime atlete, dopo poco più ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.40: Epis si stacca di qualche metro dal gruppo di testa ma il ritmo non è elevatissimo. Il fattore caldo sta consigliando prudenza 23.34: Gruppo che si allunga e si vede qualche scena divertente in fondo al gruppo, tipo la polacca Nadolska che ha una borsa della spesa con bibite e ghiaccio 23.25: Dopo sette km gruppo delle migliori compatto.,, tutte le favorite davanti 23.16: Il gruppo va a riprendere Maeda e si alza il ritmo in testa 23.12: La giapponese Maeda prende qualche metro di vantaggio 23.10: Piccola azione di Bayartsogt che prende un piccolo vantaggio 23.05: Si staccano le prime atlete, dopo poco più ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: c’è la maratona femminile. L’Italia punta sulla 4×400 - #Atletica… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… - infoitsport : Olimpiadi LIVE: Palmisano oro nella marcia, Busà nel karate! 37 medaglie, record Italia. Atletica, 4x400 in finale… - Avvocatocapita1 : Americani e inglesi, rosicateeeeee! -